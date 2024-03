Aliens-Trainer Frank Gentges „Die Jungs freuen sich auf die Final-Serie“

...die Favoritenrolle: „Dortmund hat mit Import Nummer eins, Brady Dale, den Top-Scorer (69 Punkte) der Hauptrunde, und Import Nummer zwei, Brayden Dale, war ebenfalls unter den absoluten Top-Scorern der Hauptrunde. Wenn man dann vor den Play-Offs on top noch Martin Benes als Import Nummer drei verpflichtet, der, bevor er letzte Saison in die Oberliga gewechselt ist, mit 76 Punkten ebenfalls Top-Scorer dieser Regionalliga war, dann ist man klar der Meisterschafts-Favorit. In den Play-Offs waren die drei Imports an 36 von 44 Toren beteiligt und haben 27 selber geschossen. So eine Quote erreichen nur Imports.“