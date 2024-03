Eurovision Song Contest 2024 Wer für die Buchmacher Favorit beim ESC ist

Um die ESC-Krone kämpfen 37 Länder, „United By Music“ ist das diesjährige ESC-Motto. Nach dem Sieh der schwedischen Sängerin Loreen richtet in diesem Jahr Schweden den Eurovision Song Contest aus, in der Stadt Malmö. Das erste Halbfinale findet am 7. Mai, das zweite am 9. Mai statt – das Finale steigt am 11. Mai. Bei zahlreichen internationalen Wettanbietern kann auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewettet werden.