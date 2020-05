Porträt Yilmaz Dziewior : Der deutsche Pavillon wird in Köln geplant

Köln Kurator Yilmaz Dziewior ist Direktor des Museums Ludwig in Köln. Er wird die Ausstellungsräume bei der Kunst-Biennale in Venedig im Mai 2021 gestalten. Allerdings schließt er nicht aus, dass die große Kunstausstellung auf 2022 verschoben wird.

Worin besteht der Reiz, im Zeitalter der Globalisierung einen national gebundenen Pavillon zu gestalten? Im Gespräch mit unserer Zeitung nennt Dziewior mehrere Gründe. „Der Ort ist determiniert. Man ist unweigerlich mit der Frage nationaler und kultureller Identität konfrontiert.“ Denn die Nationalsozialisten gestalteten den Pavillon 1938 so um, dass er sich als monumentale Selbstdarstellung des Dritten Reichs eignete. „Man ist in diesem Zusammenhang Stellvertreter für eine Nation, in diesem Fall Deutschland. Und es ist gerade in unserer Zeit sich verschärfender Nationalismen eine spannende Frage, welche Künstler der Gegenwart sich damit auseinandergesetzt haben.“ Die Herausforderung bestehe darin, keine vereinfachenden Antworten zu geben, sondern anzuknüpfen an deutsche Beiträge im Pavillon während der zurückliegenden Jahrzehnte: „Hans Haacke und Anne Imhof waren für mich zwei Pole zwischen konkreter historischer Aufarbeitung und einer Abstrahierung der Fragestellung.“ Das bedeutet, dass im deutschen Pavillon das Thema Deutschland wichtiger ist als die nationale Zugehörigkeit der Ausstellenden. Schließlich, so sagt Dziewior, haben zu diesem Thema auch solche Künstlerinnen und Künstler etwas beizutragen, die zwar vielleicht aus Afrika stammen, aber seit Langem in Deutschland leben und die Situation hier beobachten.