Olympische Spiele : 1997er-Jahrgang darf auch 2021 noch in Tokio spielen

Köln Die Spieler, die für die Olympischen Spiele 2020 infrage gekommen wären, dürfen auch 2021 noch auf eine Reise nach Tokio hoffen. Die Fifa blieb bei dem Stichtag, der auch für die Sommerspiele in diesem Jahr gegolten hätte.

Der Stichtag für die Teilnahme von Fußballern an den Olympischen Sommerspielen bleibt trotz der Verschiebung auf 2021 erhalten. "Demnach dürfen Spieler, die nach beziehungsweise am 1. Januar 1997 geboren sind, auch im kommenden Jahr an den Spielen in Tokio teilnehmen", teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Pro Mannschaft dürfen zudem drei Spieler im Kader stehen, die vor dem Stichtag geboren worden sind.