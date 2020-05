Kultur in Krefeld : Theater öffnet Kreativ-Werkstatt

Krisen liefern Stoff für künstlerische Auseinandersetzung - zum Beispiel im Film Foto: pixabay

Krefeld Wenn die Sorgen drücken, Corona Angst macht und einem die Decke auf den Kopf fällt: Es könnte der Beginn eines Films oder Songs sein. Das Theater sucht Beiträge von kreativen Jugendlichen.

Von Petra Diederichs

Mit den Jugendclubs haben sich die Theaterpädagoginnen Weltliteratur und Geschichtsträchtiges vorgenommen für die kommende Spielzeit. Silvia Behnke wird mit Teilnehmenden ab 15 Jahren ein Tanztheaterprojekt nach Thomas Manns Novelle „Der Tod in Venedig“ erarbeiten. Geprobt werden soll ab Herbst immer samstags in Mönchengladbach. Mit der Geschichte der Holocaust-Opfer in Krefeld befassen sich Maren Gambusch und die Jugendlichen unter dem Titel „Durch die Zeit stolpern“. Ihr Projekt zu den Stolpersteinen soll am letzten Augustwochenende in der Seidenstadt starten. Die Premieren sind jeweils für den Sommer 2021 vorgesehen.

Wann und unter welchen Schutzbedingungen die Proben für die Jugendclubs starten können, steht in diesen Tagen noch nicht endgültig fest. Es ist eine Zeit der Unsicherheiten, in denen junge Menschen besonders gefordert sind: „Es ist schulfrei, aber es sind keine Ferien. Viele Eltern sind zuhause, haben aber keinen Urlaub. Wir sollen auf unsere Mitmenschen achten, aber uns trotzdem fernhalten... Die Corona-Pandemie stürzt die ganze Welt in eine Ausnahmesituation, von der wir alle wohl nie geglaubt hätten, dass sie eintreten würde“, beschreiben es die Theaterpädagoginnen in einer gemeinsamen Einladung zu einem zusätzlichen Projekt, das noch nicht im Spielplanheft steht: Die Gefühle, die diese unbekannte Situation auslöst, die Unsicherheit, Sorge um Verwandte oder Freunde und Zukunftsängste sollen kreativ verarbeitet werden. „Wir möchten eine Kreativ-Werkstatt starten, in der Jugendliche alles, was sie in dieser Zeit bewegt, in künstlerischer Form ausdrücken können. Ob sie Geschichten oder Gedichte schreiben, Videos mit kleinen Szenen drehen, choreografieren, Songs texten oder komponieren – wir freuen uns über alle kreativen Beiträge“, erläutert Maren Gambusch.

Jedes Medium ist willkommen: Texte, Videos, Songs und Kompositionen können per E-Mail eingeschickt werden. Geplant ist ein sechstägiger Ferienworkshop unter dem Motto „Plötzlich ist alles anders“, in dem die Jugendlichen unter theaterpädagogischer Leitung ein Bühnenprogramm entwickeln, das am Ende des Workshops präsentiert wird. Einsendeschluss ist der 1. September.