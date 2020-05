Kirche : Eucharistie unter der Schutzwand

Köln Im Kölner Dom wurde die erste öffentliche Messe seit sechs Wochen gefeiert. Wo sonst 1500 Menschen Platz finden, waren diesmal als Schutzmaßnahme nur 122 zugelassen. Zudem mussten sie sich zuvor angemeldet haben.

Schwierig sei es gewesen, ein Gefühl von Gemeinschaft und Nähe aufkommen zu lassen, meint Kardinal Rainer Maria Woelki. Wir treffen den Kölner Erzbischof am Ausgang der Sakristei nach einem Sonntagsdienst, der kein gewöhnlicher war: Nach sechs Wochen wurde wieder die erste Heilige Messe im Dom mit „Publikum“ gefeiert, und es war ein echter Stresstest für Kirche und Gläubige. Wo sonst 1500 Besucher sitzen können, waren diesmal 122 in den Bänken von Domschweizern großzügig verteilt worden – auf Corona-Abstand gewissermaßen.

An diesem Sonntag wie auch bei nachfolgenden Messen geht es nur mit Voranmeldung. Natürlich sind die Zulasskarten kostenlos, werden am Eingang aber kontrolliert. Wohl noch nie war der Zugang zur Kirche so schwierig – besonders zur Eucharistie. Der Aufwand, der jetzt betrieben wird, ist nur vom Glaubenskern her zur verstehen: „Die Kirche lebt aus der Eucharistie und sie lebt in der Eucharistie“, sagt Woelki im Gottesdienst. Sie ist ein österliches Geschehen und kündet von der Überwindung des Todes.