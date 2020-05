Im Alter von 79 Jahren : Afrobeat-Pionier Tony Allen gestorben

Paris Er prägte die Musikrichtung Afrobeat wie kein Zweiter. Sein Name war stets mit dem Genre verbunden: Tony Allen. Nun ist der afrikanische Musiker im Alter von 79 Jahren gestorben, wie sein Agent mitteilte.

An der Seite von Fela Kuti mixte Tony Allen westafrikanische Rhythmen mit Funk und Jazz: Jetzt ist der nigerianische Schlagzeuger und Pionier des Afrobeat im Alter von 79 Jahren in Paris gestorben, wie französische Medien am Freitag unter Berufung auf Allens Agenten Eric Trosset berichteten. Bis zuletzt habe sich Allen in Topform befunden, sagte Trosset der Zeitung „Le Monde“. Auch sei er nicht mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Allen war demnach am Mittwochabend in ein Krankenhaus eingeliefert worden und zwei Stunden später einem Herzanfall erlegen.