Skaterhockey : U13-Turnier verschiebt sich um ein Jahr

Krefeld Die Skating Bears hätten im Juni den Europapokal in dieser Altersklasse am Horkedgath ausgetragen. Jetzt wird das internationale Turnier wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2021 stattfinden.

Für die Skating Bears sollte das Jahr 2020 nicht nur sportlich ein Highlight werden, auch was Turniere angeht wollten die Krefelder international als Ausrichter auftreten. Bis zum 30. Juni hat der Deutsche Rollsport und Inline-Verband den gesamte Spielbetrieb im Inlineskaterhockey ausgesetzt. Der Verbandsvorstand geht davon aus, dass eine Freigabe des Spielbetriebs frühestens Ende August/ Anfang September erfolgen kann.

Des weiteren wurde der Pokalwettbewerb für alle Altersklassen abgesagt, um somit freie Wochenenden zu schaffen, falls der Ligabetrieb in diesem Jahr nochmal aufgenommen werden kann. Abgesagt wurde ebenfalls die Ausrichtung des U13-Europapokals, der vom 12.-14. Juni in der Arena Horkesgath ausgetragen werden sollte und der nunmehr 2021 stattfindet.

Auch die U19 des Vereins hätte durch den Gewinn der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr am U19-Europapokal in Rossemaison/Schweiz vom 3. bis 5. Juli teilgenommen, jedoch wurde dieser ebenfalls in das nächste Jahr verlegt.