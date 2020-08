Corona im Kreis Viersen : 51 Infizierte im Kreis Viersen

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen ist am Donnerstag ein weiterer Fall gemeldet worden.

Die Zahl der aktuell nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten im Kreis Viersen ist am Donnerstag von 50 auf 51 gestiegen. Bei dem neuen Fall handle es sich um einen Willicher, informierte eine Kreissprecherin am Donnerstagnachmittag. In Viersen sind aktuell neun Menschen infiziert (150 Fälle), in Nettetal sieben (70 Fälle), in Brüggen ist ein Mensch aktuell infiziert (20 Fälle), in Niederkrüchten gibt es drei Infizierte (94 Fälle) und in Schwalmtal zwei (45 Fälle). Seit Beginn der Corona-Pandemie sind im Kreis Viersen 820 Fälle bekannt. 37 Menschen, die sich angesteckt hatten, sind gestorben; 732 Menschen sind genesen. 122 Kontaktpersonen sind derzeit in häuslicher Isolierung. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist am Donnerstag gegenüber dem Vortag von dreizehn auf zwölf gesunken.