Manor Lords im Test Rasterlos durch das Mittelalter

Eine weitere Besonderheit ist die taktische Aufstellung der Truppen. Anstatt dass man einzelne Bewohner hat, die dann einfach in die Schlacht geschickt werden, kann man seine Milizen in eine besondere Formation schicken. Das ganze erinnert an Total War. So kann man entscheiden, ob die Einheit lang gezogen steht, um so eine größere Breite, aber eine geringe Tiefe abzudecken, und von wo aus die Bogenschützen auf die Feinde schießen sollen. Truppen können zudem die Moral verlieren und sich, bei einer drohenden Niederlage, vorzeitig zurückziehen oder sogar komplett auflösen. Auch kleinere taktische Elemente, wie den Fokus auf Verteidigen oder das Stürmen der gegnerischen Positionen zu legen, oder die Bogenschützen für eine höhere Treffsicherheit näher an den Feind heranrücken zu lassen, sind bei bisherigen Siedlungssimulationen nicht zu finden. Damit vertieft Manor Lords das Kampf-Element mehr als bei vergleichbaren Spielen.