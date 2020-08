Warmes Wochenende erwartet : Naturbad Xantener Südsee ist schon ausgebucht

Das Naturbad Xantener Südsee ist an den nächsten tagen ausgebucht (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Im Moment dürfen nur bis zu 4000 Menschen ins Naturbad Xantener Südsee und auch nur nach einer Registrierung vorher. Am Freitag, Samstag und Sonntag sind schon alle Plätze vergeben. Ein spontaner Besuch ist an diesen Tagen deshalb nicht möglich.

Für die nächsten Tage sagen die Meteorologen ein hochsommerliches Wetter voraus. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach einem Platz im Naturbad Xantener Südsee, wie das Freizeitzentrum Xanten (FZX) am Donnerstag mitteilte. Demnach ist das Strandbad am Freitag, Samstag und Sonntag schon ausgebucht. Für jeden Tag hätten sich jeweils 4000 Menschen registriert, sagte FZX-Leiter Wilfried Meyer auf Nachfrage. Mehr Gäste dürften im Moment nicht auf das Gelände gelassen werden. Das FZX bitte deshalb die Menschen darum, „den Eingangs- und Kassenbereich nicht auf gut Glück anzusteuern“. Vor dem Naturbad sollten Ansammlungen vermieden werden, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten.