Wolfsburg: Wolfsburg kommt Rettung näher

Wolfsburg Der Bundesligist gewinnt das Relegations-Hinspiel gegen Holstein Kiel 3:1.

Es war eine desaströse Bundesligasaison für den hoch dotierten Kader des VfL Wolfsburg, aber nun scheint sie dennoch ein gutes Ende zu nehmen. Vor 30.000 Zuschauern in ihrer ausverkauften Arena setzten sich die "Wölfe" im Relegations-Hinspiel gegen den Zweitliga-Dritten KSV Holstein Kiel mit 3:1 durch. Im Rückspiel am Pfingstmontagabend (20.30 Uhr, TV-Übertragung nur im Eurosport-Player) kann sich der VfL nun sogar eine Niederlage mit einem Treffer Differenz leisten und würde immer noch in der ersten Liga bleiben.