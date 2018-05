Juventus Turin: Gianluigi Buffon liegt angeblich Angebot von Paris Saint Germain Football Club vor

Thomas Tuchel will Buffon angeblich zu PSG holen

Gianluigi Buffon wird am Samstag sein letztes Spiel für Juventus Turin bestreiten. Foto: dpa/John Walton

Rom Nach dem Rücktritt von Gianluigi Buffon bei Juventus Turin wird über dessen Zukunft spekuliert. Der 40 Jahre alte Torwart habe ein Angebot von Paris Saint-Germain bekommen, schrieben italienische Medien am Freitag.

Buffon hatte am Donnerstag bekannt gegeben, seine Karriere als Spieler bei Juventus nach 17 Jahren zu beenden. Am Samstag bestreitet er gegen Hellas Verona sein letztes Spiel bei Italiens Rekordmeister. Britische Medien hingegen berichteten, auch der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp habe Interesse an der Torwart-Legende.