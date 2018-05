Für den Bundesliga-16. trafen Divock Origi (13. Minute), Josip Brekalo (40.) und Yunus Malli (56.). Vor 28.800 Zuschauern in der ausverkauften Volkswagen Arena gelang dem Kieler Kingsley Schindler der zwischenzeitliche Ausgleich für den Zweitliga-Dritten (34.). Das Rückspiel ist am Montag in Kiel statt.