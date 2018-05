Borussia Mönchengladbach: Gerüchte um Vincenzo Grifo und Werder Bremen

Mönchengladbach Am Donnerstag hat Borussia die letzte Trainingseinheit vor der Sommerpause absolviert. Neuverpflichtungen gibt es noch keine und auch keine Abgänge, die nicht schon länger feststanden. Das könnte sich bald ändern.

Reece Oxford blickt mal wieder in eine ungewisse Zukunft. Gestern stand er vorerst zum letzten Mal auf dem Trainingsplatz am Borussia-Park, jetzt geht es in den Urlaub und dann zurück zu West Ham United. Der Premier-League-Klub bekommt wieder einen neuen Trainer, weshalb Oxfords Statusbeschreibung „Ich bin ein West-Ham-Spieler“ eher eine formelle ist. Nur 539 Einsatzminuten sind zusammengekommen in Gladbach, das zähe Ringen um seine Rückkehr im Winter, nachdem West Ham ihn zurückbeordert hatte, fiel länger aus.