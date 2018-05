Bundesliga-Relegation 2018: VfL Wolfsburg schlägt Holstein Kiel 3:1

Wolfsburg Pflicht erfüllt, Rettung in Sicht: Der VfL Wolfsburg hat das Relegations-Hinspiel gegen Holstein Kiel gewonnen und darf am Ende einer Katastrophen-Saison auf den Klassenerhalt im Nachsitzen hoffen.

Das Team von Trainer Bruno Labbadia besiegte den Zweitligadritten im Duell der Gegensätze mit 3:1 (2:1) und hat am Montag alle Trümpfe in der Hand, den ersten Abstieg nach 21 Jahren in der deutschen Eliteklasse noch abzuwenden. Kiel vergab in der Schlussphase beste Möglichkeiten, der Durchmarsch rückt damit in weite Ferne.