Plötzlich Sieg-Kandidat: Skispringer aus der zweiten Reihe

Düsseldorf Trotz seines schwachen Quali-Sprungs in Innsbruck ist Markus Eisenbichler der deutsche Hoffnungsträger für den Sieg bei der Vierschanzentournee. Er ist nicht der erste deutsche Springer, der überraschend ins Rampenlicht springt.

Markus Eisenbichler springt um den Sieg bei der Vierschanzentournee. Der 27-Jährige ist die neue deutsche Hoffnung auf den ersten Tournee-Triumph seit Sven Hannawald im Jahr 2002. Dabei hatte kaum einer vorher damit gerechnet, dass ausgerechnet Eisenbichler in diese Rolle springen würde. Andreas Wellinger war nach seiner Goldmedaille bei Olympia 2018 der Siegspringer der Deutschen. Zuletzt wurde Karl Geiger nach seinem Sieg in Oberstdorf die Rolle eines Tournee-Mitfavoriten zugetragen. Doch die Zeiten, in denen ein oder zwei Stars – wie einst Martin Schmitt und Sven Hannawald – mit Erfolgen über mehrere Winter dominieren, sind vorbei.