Traum zerplatzt: Wellingers Tournee ist schon nach einem Sprung ruiniert

Garmisch-Partenkirchen Olympiasieger Andreas Wellinger hat schon in seinem ersten Sprung die gesamte Tournee verspielt. Trotz des Debakels von Oberstdorf geben sich Wellinger und Bundestrainer Werner Schuster bemüht selbstbewusst.

Mit dem Schrecken in den Gliedern und reichlich Wut im Bauch stürmte Andreas Wellinger in die Katakomben des Oberstdorfer Skistadions. Dass der Olympiasieger seine Vierschanzentournee schon mit dem ersten Sprung in den Sand gesetzt hatte, war ein satter Wirkungstreffer. Erst langsam kehrte Wellingers Kampfgeist zurück. "Es war ein Scheißsprung, das muss man erst mal sacken lassen", sagte Wellinger: "Jetzt muss ich eben auf Garmisch schauen - neuer Tag, neue Schanze."

Wieder einmal hat der Auftakt in Oberstdorf dafür gesorgt, dass zumindest Wellinger auch in diesem Winter nicht für den ersten deutschen Tourneesieg seit 2002 sorgen wird. Nie hatte er an diesem für ihn vermaledeiten Schattenberg mehr erreicht als Rang zehn, mit dieser Platzierung wurde er im Vorjahr noch Zweiter der Endabrechung.

Wenngleich einer mit Ansage: Nach dem rauschenden Vorwinter mit olympischem Einzel-Gold in Pyeongchang springt Wellinger in der laufenden Saison weit hinter seinen Ansprüchen und seinem Können her, Platz zwei in Kuusamo war nicht mehr als eine Nebelkerze, die seine Probleme verdeckte. Es fehlt an Leichtigkeit und Lockerheit, was Wellinger mit dem Griff zur Brechstange kompensieren will - und das geht eben schief.