Wintersport-Highlights : Skiflug-WM 2026 steigt in Oberstdorf - Garmisch-Partenkirchen geht leer aus

Mailand Oberstdorf darf sich auf das nächste Wintersport-Highlight freuen. Die Skiflug-WM findet 2026 auf der Heini-Klopfer-Schanze statt. Keine guten Nachrichten gab es derweil für Garmisch-Partenkirchen.

Die Nordische Ski-Weltmeisterschaft 2027 findet wie erwartet im schwedischen Falun statt. Dies teilte der Weltverband Fis am Mittwoch nach einem Meeting in Mailand mit. Der kleine Ort mit großer Wintersport-Tradition ist nach 1954, 1974, 1993 und 2015 zum fünften Mal Ausrichter des Großevents, das alle zwei Jahre ausgetragen wird. Falun war einziger Bewerber, die Vergabe an die Schweden war daher nur eine Formsache. Zuvor finden die Titelkämpfe 2023 im slowenischen Planica und 2025 in Trondheim in Norwegen statt.