Deutschland schlägt Ungarn DHB-Team wahrt Chance aufs Halbfinale

Für die Ungarn war über mehr als vier Minuten kein Durchkommen gegen die starke deutsche Abwehr, die die ungarischen Werfer jetzt noch eher störte. Und so stand es 20:17. In der 39. Minute gelang Wolff seine erste Parade des Spiels. Rune Dahmke holte sich den Abpraller und Deutschland erhöhte durch Julian Köster die Führung auf 23:19. Der Kapitän des VfL Gummersbach machte in Abwehr und Angriff ein überragendes Spiel. Das 26:22 war sein sechstes Tor im siebten Versuch. Eine herausragende Quote des in Köln lebenden 23-Jährigen. Die Fans in der Kölner Arena tobten.