Sieben DSV-Springer nominiert : Freund und Freitag stehen im deutschen Tournee-Team

Der deutsche Skispringer Severin Freund nach seinem Sprung in Engelberg. Foto: dpa/Urs Flueeler

Oberstdorf Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster hat sein Aufgebot für die Vierschanzentournee bekanntgegeben. Im Team stehen stehen auch zwei Athleten, die zuletzt nicht in Topform waren. Die Tournee beginnt am Sonntag in Oberstdorf.

Die langjährigen Top-Skispringer Severin Freund und Richard Freitag sind trotz ihrer jüngsten Schwierigkeiten Teil des deutschen Aufgebots für die 67. Vierschanzentournee. Das Duo zählt zum siebenköpfigen Kader, den Trainer Werner Schuster am Donnerstag berief.

„Andreas Wellinger, Richard Freitag und Severin Freund, die in der Vergangenheit die Speerspitze des Teams bildeten, konnten sich im bisherigen Saisonverlauf noch nicht in gewohnter Art und Weise in Szene setzen“, sagte Coach Schuster vor dem ersten Springen an diesem Sonntag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in Oberstdorf.

Freund war bei der Generalprobe in Engelberg außer Form, Freitag hatte nach einem erneuten Sturz wieder mit Hüftproblemen zu kämpfen.

„Statt Sprungtraining stand für ihn Physiotherapie und leichtes Bewegungstraining auf dem Programm, um die Nachwirkungen seines Engelberg-Sturzes zu kompensieren. Da unser Mannschaftsarzt neben muskulären Problemen keine Verletzung diagnostiziert hatte, sind wir zuversichtlich, dass Richard am 29.12. springen kann“, erklärte Schuster über den letztjährigen Weltcup-Zweiten Freitag und seine Aussichten für die erste Qualifikation der Tournee.

Neben den sieben Springern sind sechs Athleten für die nationale Gruppe nominiert.

(rent/dpa)