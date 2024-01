Weltrekord in Düsseldorf Ton-Panne bei Steinmeiers Begrüßungsrede führt zu Verwirrung

Doch dann ging es holprig weiter. Ausgerechnet als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Zuschauer und Teams in seiner Rede begrüßte, gab es in der Düsseldorfer Arena Probleme mit dem Ton. „Danke für diese Rekord-Kulisse!“, sagte der Bundespräsident und erntete dafür viel Applaus. Danach allerdings wirkte es zunächst so als käme Steinmeier ins stottern, als er auf Englisch fortfuhr. Unter anderem hörte man in der Arena und vor dem TV EM 2022 statt 2024. Das allerdings lag daran, dass der Ton stockend übertragen wurde. In den sozialen Netzwerken gab es dazu ein paar spöttische Kommentare.