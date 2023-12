Skispringen Die Favoriten für die Vierschanzentournee 2023/24

STEFAN KRAFT (30/ÖSTERREICH)

13. Tournee-Teilnahme - Beste Platzierung: 1. (2014/15)

„Wenn der Kraft auf Topniveau springt, wird es für alle anderen schwer“, sagt der deutsche Bundestrainer Stefan Horngacher. Und auf Topniveau springt der „Krafti“ in diesem Winter zweifelsohne: Platz neun in Engelberg war ein Ausrutscher, ansonsten stand der fünfmalige Saisonsieger stets auf dem Podest. Neun Jahre nach Krafts erstem und einzigem Tourneesieg - es war gleichzeitig der letzte in einer Serie von sieben Vierschanzentournee-Erfolg der Goldenen Generation Österreichs, die seitdem auf einen erneuten Triumph warten - scheint die Chance auf Wiederholung groß. Wenn Kraft die Tournee nicht wie zuletzt sechsmal in Folge in Garmisch wegwirft: 31., 49., 13., 28., Quali-Aus, 18. - so geht Trauma.