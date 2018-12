Vierschanzentournee 2018/19: Eisenbichler Vierter in der Qualifikation zum Neujahrsspringen

Garmisch-Partenkirchen Der Deutsche Markus Eisenbichler hat seine gute Leistung bei der Vierschanzentournee bestätigt. Der Weltcupführende Ryoyu Kobayashi ist wieder die beste Weite gesprungen. Gewonnen hat er die Quali in Garmisch-Partenkirchen aber nicht.

Müde, aber weiter in Topform: Markus Eisenbichler hat nach einer kurzen Nacht auch den letzten Sprung des Jahres bravourös gemeistert. Die deutsche Tournee-Hoffnung flog in der Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen auf Rang vier und weckte Hoffnungen für den Wettkampf am Dienstag (14.00 Uhr/ARD und Eurosport). "Ich habe kaum geschlafen, aber dafür bin ich gut reingekommen", sagte der 27-Jährige.