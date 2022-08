Gold-Momente in München : Wie ist es wirklich um die deutsche Leichtathletik bestellt?

Analyse Düsseldorf 16 Medaillen gewannen deutsche Leichtathleten und Leichtathletinnen bei der EM in München. Doch das Weltniveau ist noch ein gutes Stück weg. Welche Probleme die deutsche Leichtathletik bewerkstelligen muss und welche Lösungsansätze es gibt.

Nach dem rauschenden Gold-Moment mit der 4x100-Meter-Staffel war Sprinterin Alexandra Burghardt vollkommen euphorisiert. „Das war die beste Werbung für unsere Sportart, die wir machen konnten. Ich hoffe, dass wir nicht nur München anstecken konnten, sondern ganz Sportdeutschland“, sagte sie nach einem fulminanten Ende der European Championships, bei denen die Leichtathletik nur drei Wochen nach dem Fiasko bei der Weltmeisterschaft in Eugene wieder in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit gerannt, geworfen und gesprungen ist. Doch war das wirklich beste Werbung? Ist jetzt alles wieder gut?

Mitnichten finden sie beim deutschen Leichtathletik-Verband (DLV). Mehrfach während der vergangenen Woche verwies Chefbundestrainerin Annett Stein darauf, dass nun die Aufarbeitung der beiden Saisonhöhepunkte ansteht. Wie konnten die Athleten und Athletinnen solch unterschiedliche Leistungen abrufen? Was lief schief in der Vorbereitung? Warum schaffte man es nicht, bei WM und EM erfolgreich zu sein? In München sei entscheidend gewesen, „dass wir eine Stimmung erleben, dass alle ihr Leistungsvermögen ausschöpfen können“, sagte Stein. Glaubt man Aktiven, sei das in Eugene nicht der Fall gewesen. Aber warum? Bei aller Freude über die 16 Medaillen im und rund um das Olympiastadion, es benötigt Aufarbeitung. „Die Tage tun sehr gut. Wir haben sehr gute Leistungen im europäischen Vergleich erzielt“, freute sich Stein und deutete damit doch an: auf absoluten Weltniveau waren die deutschen Athleten dennoch nicht.

Natürlich ist es schwer, zwei unterschiedliche Meisterschaften zu vergleichen – gerade in einer Freiluftsportart wie der Leichtathletik. Dennoch ist auffällig: einzig Weitspringerin Malaika Mihambo hätte mit ihren 7,03 Meter aus München in Eugene ebenso den WM-Titel geholt, wie sie es ohnehin tat. Kurios ist da, dass die Weite in München selbst „nur“ zu Silber reichte. Alle anderen Athleten und Athletinnen wären mit ihren Medaillen-Leistungen von der EM in Eugene nicht auf dem Podium gewesen, nicht einmal Speerwurf-Europameister Julian Weber, erst recht nicht Marathon-Läufer Richard Ringer, und selbst Gina Lückenkemper wäre im 100-Meter-Sprint nur achte geworden.

„Bis zum Weltniveau ist es noch ein Stückchen“, erkannte Lea Mayer an, die über 3000 Meter Hindernis überraschend zu Silber lief. Aber: „Wir sollten uns und die Medaillen wertschätzen“, sagte sie. Das tut Sport-Deutschland freilich. Dennoch ist der Abstand zur absoluten Weltspitze auffällig. Gerade in den Disziplinen, in denen Deutschland einst Medaillen wie am Fließband holte, hakt es derzeit: Kugelstoßen, Hammerwurf, Speerwurf, Diskus. In den Wurfdisziplinen gibt es zwar immer wieder Ausschläge nach oben – wie nun Weber oder die beiden Diskus-Frauen Kristin Pudenz und Claudine Vita. Aber in der Breite fehlt es.

Überraschend hingegen, dass der DLV bei dieser EM vor allem in den Laufdisziplinen abräumte. „In fast allen Läufen waren unsere Athleten proaktiv“, freute sich Stein. „Sie wollten alle ihre Chancen wahrnehmen.“ So wie beispielsweise Ringer, der mit einem fulminanten Schlussspurt zum Marathon-Gold eilte. Oder Mayer im Hindernisrennen der Frauen. Aber auch Aktive, die schlussendlich ohne Medaillen blieben, zeigten, dass in Deutschlands Leichtathleten neuer Mut schlummert. Der eine oder andere sprach das bereits auch im Vorfeld aus und verkündete offen seine Ziele. „Wenn man international guckt, ist das ganz oft so, dass man seine Ziele kommuniziert und sich nicht dafür schämt oder Angst hat, zu viel zu sagen“, sagte Burghardt. In Deutschland soll das auch endlich zur Praxis werden.

Doch die Probleme der Leichtathletik liegen ja nicht nur darin, dass bisher niemand den Mut hatte, hohe Ziele öffentlich zu formulieren. Vielmehr geht es um Förderungen, verbessertes Training, Weitblick in Entscheidungen und das Fordern der Aktiven. Auffällig ist, dass unter den Medaillenträgern viele Athleten sind, die einen eigenen Weg gehen und sich starker Konkurrenz im Training aussetzen. Konstanze Klosterhalfen (Gold über 5000 Meter) trainiert seit Jahren in einer starken Läufer-Gruppe in den USA, Gina Lückenkemper (Doppel-Gold im Sprint) arbeitet ebenfalls zeitweise in den USA mit den Stars der Szene zusammen, während Niklas Kaul (Gold im Zehnkampf) bei und mit seinen Eltern zusammen mit anderen Mehrkämpfern trainiert. Auch international ist das längst üblich – wie beispielsweise in den Niederlanden, wo Überfliegerin Femke Bol in Papendal mit vielen Spitzenathletinnen und -Trainern zusammenarbeitet.

Und in Deutschland? Zu viele Athleten sind immer noch in ihren Heimatvereinen, scheuen den Weg in leistungsstarke Gruppen. Untereinander gönne man sich immer noch wenig, niemand will den anderen stärker machen, es gehe schließlich um internationale Startplätze, um Fördergelder und Sponsoren, sagen Aktive hinter vorgehaltener Hand. Der DLV will das ändern. „Wir müssen solche Gruppen fördern und fordern“, sagt Bundestrainerin Stein. Zwar seien internationale Gruppen nicht möglich, da die Fördergelder des Bundes nur für deutsche Athleten und Athletinnen gelten, aber man wolle die Bundesstützpunkte ausbauen. Dort sollen die besten Athleten zusammenkommen und sich selbst zu Höchstleistungen animieren. Vor Ort hätten sie dann auch Ärzte, Physios und was es noch so braucht, um erfolgreich zu sein. „Wir wollen Campussituationen schaffen“, sagte Stein. Das College-System aus den USA sei in Deutschland aber nicht praktikabel, weil das Schulsystem anders sei und die Wettkampffolge ohnehin zu groß wäre.