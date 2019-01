Vierschanzentournee: Schuster glaubt an ein Duell Eisenbichler gegen Kobayashi bis zum Schluss

Innsbruck Noch stehen zwei Springen bei der Vierschanzentournee aus. Der deutsche Bundestrainer glaubt, dass es bei der derzeitigen Spitzenpaarung bleibt.

Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster glaubt bis zum Finale in Bischofshofen an ein Duell zwischen Markus Eisenbichler und Ryoyu Kobayashi um den Gesamtsieg der Vierschanzentournee. "Ich glaube nicht, dass die Vorentscheidung in Innsbruck fallen wird. Ich hoffe, dass wir in Bischofshofen mit Markus noch um den Sieg kämpfen", sagte Schuster vor der zweiten Tournee-Hälfte.