Ehrung im Nordbahnhof : 1500 Krefelder waren 2021 beim Sportabzeichen dabei

Krefeld Das Deutsche Sportabzeichen (DSA) ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsportes.

Im gesamten Jahr 2021 haben etwa 1500 Krefelderinnen und Krefelder das Sportabzeichen absolviert. Trotz coronabedingter Einschränkungen, wo besonders die Schüler betroffen waren, haben 19 Krefelder Schulen an der Abnahme des Sportabzeichens teilgenommen. Aber auch Senioren haben teilgenommen und dabei gab es sechs Jubiläen zu feiern. Daher lud der Krefelder Stadtsportbund in den Nordbahnhof ein. Es fand eine Veranstaltung statt, bei der die Jubiläen und die jeweils drei besten Krefelder Grundschulen und weiterführenden Schulen geehrt wurden. Der Vorsitzende des Stadtsportbundes, Jochen Adrian : „Sport macht glücklich und deswegen sind wir heute hier zusammengekommen.“

Das Deutsche Sportabzeichen (DSA) ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsportes und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeiten verliehen. Der Nachweis orientiert sich an den motorischen Grundfähigkeiten wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Auch ein Nachweis der Schwimmfertigkeiten ist Voraussetzung für das Abzeichen. Ab dem sechsten Lebensjahr gibt es das Sportabzeichen für Kinder und Jugendliche und ab dem 18. Lebensjahr für die Erwachsenen. Es umfasst diverse Disziplinen, wie einen 800-Meter-Lauf, Kugelstoßen, Geräteturnen oder Weitsprung. Das Sportabzeichen wird in Bronze, Silber oder Gold verliehen.

Die drei besten Grundschulen waren, die Forstwaldschule, Gemeinschaftsgrundschule an der Bismarckstraße (Bismarckschule) und die Pestalozzigrundschule. Bei den weiterführenden Schulen haben die besten Ergebnisse die Freie Waldorfschule Krefeld, Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium und das Ricarda-Huch-Gymnasium eingefahren. Bei den Jubilaren wurden erstaunliche und respektable Sportler geehrt. Günter Krause und Dirk Männich zum Beispiel hat sein 25. Sportabzeichen in Gold absolviert. Den Sportlern Herbert Hausmanns und Wolfgang Pesch gelang es, zum 30. Mal das goldene Sportabzeichen zu erlangen. Gerda Hiller konnte 40 Bronzeabzeichen generieren. Ganz besonders war die Leistung von Christel Geising, die ganze 50 Sportabzeichen in Gold errungen hat. Das ist eine sehr respektable Leistung. 50 Sportabzeichen bedeutet, dass man 50 Jahre lang, jedes Jahr sich der Herausforderung Sportabzeichen gestellt hat.