NHL-Restart : Draisaitl trifft, aber Edmonton verliert

Köln Leon Draisaitl lieferte zuverlässig und doch müssen die Edmonton Oilers zittern. Nach der Niederlage zum NHL-Restart droht der Traum vom Stanley Cup in Gefahr zu geraten. Besser lief es für Tobias Rieder und die Calgary Flames.

Am Ende schlitterte Leon Draisaitl geschlagen vom Eis, jedes zuvor gesetzte Glanzlicht war erloschen. Groß aufgespielt hatte der deutsche Eishockey-Star, für manche gar der beste Spieler der Welt, zum Wiederbeginn der NHL - es machte keinen Unterschied. Nach dem Fehlstart zum Auftakt der Play-off-Qualifikationsrunde sprach bei den Edmonton Oilers keiner mehr vom Traum, den Stanley Cup zu gewinnen. Die Erben Wayne Gretzkys waren in Alarmstimmung.

"Zu sagen, wir wären enttäuscht, wäre Understatement", urteilte Draisaitls Trainer Dave Tippett nach dem 4:6 gegen die Chicago Blackhawks. Nach einer Niederlage, die so nicht hätte passieren dürfen. Denn für den Deutschen begann das erste Punktspiel nach 144 Tagen Corona-Zwangspause optimal: Sein Zuspiel verwertete Kapitän Connor McDavid bereits in der dritten Minute zur frühen Führung für die Oilers.

Es war die Eröffnung eines Abends, der für Draisaitl mit einem Tor, als er in der 25. Minute den Puck aus dem Gewühl ins Netz kratzte, und zwei Vorlagen enden sollte. In Erinnerung blieb aber vor allem die katastrophale Defensivleistung der Oilers, die noch im ersten Drittel vier Toren in sieben Minuten kassierten.

Für das zweite Spiel der best-of-five-Serie in der Nacht zum kommenden Dienstag braucht es einen anderen Geist. Setzt es wieder eine Pleite, gerät das Viertelfinale in weite Ferne und die Oilers sind nur noch eine weitere Niederlage vom Aus entfernt. Weil sie beim Restart in Edmonton, dort und in Toronto an der Ostküste gastiert die NHL-Bubble, ein Heimspiel haben, ist Ausscheiden aber keine Option.