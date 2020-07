„Komische Zeit“ : Das sagt Leon Draisaitl vor dem NHL-Neustart

Edmonton Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl geht mit gemischten Gefühlen den Neustart in der nordamerikanischen Profiliga NHL an. Nach der abgebrochenen Hauptrunde war der gebürtige Kölner als erster Deutscher als bester NHL-Scorer ausgezeichnet worden.

„Wir sind alle froh, dass wir wieder Eishockey spielen dürfen. Dementsprechend geht es uns ganz gut. Es war eine komische Zeit für alle, und ich habe versucht, mich so gut wie möglich fit zu halten“, sagte der 24 Jahre alte Angreifer der Edmonton Oilers im Interview des Online-Portals „Sportbuzzer“ (Mittwoch). Beim ersten Test präsentierte sich Draisaitl am Dienstag (Ortszeit) in guter Form und steuerte einen Assist zum 4:1-Sieg gegen die Calgary Flames bei.