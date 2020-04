Corona-Krise legt Spielbetrieb lahm : Trump ärgert sich über fehlenden Sport

Washington Die Vereinigten Staaten sind von Corona-Pandemie besonders betroffen, das Land registriert weltweit die höchsten Fallzahlen. Sämtliche Sportligen des Landes ruhen. US-Präsident Donald Trump hofft auf eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs.

US-Präsident Donald Trump sehnt das Ende der Coronakrise herbei - auch, um endlich wieder in den Genuss von Livesport zu kommen. "Wir müssen unseren Sport zurückbekommen", sagte der 73-Jährige: "Ich bin es leid, Baseballspiele zu sehen, die 14 Jahre oder noch älter sind."

Die USA sind in der aktuellen Corona-Pandemie besonders betroffen, das Land registriert weltweit die höchsten Fallzahlen. Unter anderem in der Basketball-Profiliga NBA und der Eishockey-Liga NHL gab es bereits Infektionen von Spielern. In allen Ligen ruht derzeit der Spielbetrieb.