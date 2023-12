Los Angeles Der unbekannteste Superstar des Sports

Der wichtigste: Der Japaner ist schlicht und einfach der beste Baseballspieler. „Shohei ist der wohl talentierteste Baseballer, der dieses Spiel je gespielt hat“, sagt Andrew Friedman bei Ohtanis Vorstellung. Als President of Baseball Operations der Los Angeles Dodgers ist Friedman natürlich voreingenommen, schließlich hat er den Vertrag gemacht. Doch Ohtani ist auch ganz objektiv der wertvollste Profi in der Major League Baseball - weil er nicht nur schlagen, sondern auch werfen und damit im Angriff und in der Abwehr für sein Team auf der entscheidenden Position spielen kann. Und: Er ist in beidem sehr, sehr gut. Wer ihn im Team hat, bekommt zwei Profis in einem, wenn er nicht - wie in der kommenden Saison - wegen einer Operation am Ellenbogen gerade nicht werfen darf.