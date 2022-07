Streamingdienst wird teurer : Dazn erhöht die Preise auch für Bestandskunden deutlich

Berlin Der Streaminganbieter Dazn erhöht seine Preise nun auch für Bestandskunden - und zwar deutlich. Die Kosten für ein Monatsabonnement verdoppeln sich praktisch.

Der Internet-Sportsender Dazn erhöht seine Preise auch für Bestandskunden deutlich. Der kostenpflichtige Streamingdienst verschickt von diesem Freitag an entsprechende Nachrichten an den Teil der Kundschaft, der derzeit noch ein günstigeres Abonnement hat. Bereits im Januar hatte Dazn viel Kritik einstecken müssen, als er die Kosten für Neukunden drastisch anhob .

Nun gilt auch für die alten Kunden: Die Kosten für ein Monatsabonnement verdoppeln sich praktisch, steigen von 14,99 auf 29,99 Euro. Der günstigste Vertrag für ein Jahr kostet 274,99 statt 149,99 Euro. Eine Stellungnahme dazu gab es zunächst nicht. Zuletzt warb der Streamingdienst damit, dass die Bundesliga-Spiele und ausgewählte Champions-League-Partie in der schärferen Full-HD-Auflösung produziert werden. Außerdem sind die Kommentatoren und Moderatoren bei der Bundesliga immer im Stadion. Personell gab Dazn kürzlich die Verpflichtung von Michael Ballack bekannt . Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft soll bei gleich mehreren Wettbewerben als Experte eingesetzt werden.

Harsche Fan-Kritik an Preiserhöhungen bei Dazn

Die Verteuerung liegt am Expansionskurs des Online-Senders. Dazn hatte zuletzt massiv investiert und Konkurrenten beim Wettbieten um die Medienrechte der Deutschen Fußball Liga und der Uefa ausgestochen.

Auch in dieser Saison darf der Streaminganbieter die Partien der Fußball-Bundesliga am Freitagabend und am Sonntagnachmittag live zeigen. Außerdem gehören fast alle Spiele der Champions League mit den fünf deutschen Mannschaften zum Angebot.