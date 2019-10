Baseball-World-Series : Die Nats holen den MLB-Titel nach Washington

Nach einer kuriosen World Series sind die Washington Nationals tatsächlich Meister in der Major League Baseball. Auch, weil die Houston Astros eine fatale Entscheidung treffen.

Es war der Triumph der Widerspenstigen. Denn im Gegensatz zur Behauptung von Trump war beileibe nicht die gesamte Saison der Nationals großartig. Keiner hatte sie auf der Rechnung, zumal sie im März ihren Superstar Bryce Harper an die Philadelphia Phillies verloren hatten. Harper wollte endlich einen Titel gewinnen - bei seiner Vorstellung in Philadelphia sagte er dann aber prompt den Satz: "Wir wollen den Titel nach D.C. zurückholen." Ein prophetischer Versprecher des Abtrünnigen.

Die Entscheidung in dieser verrückten Serie fiel im siebten Spielabschnitt des siebten Spiels. Houstons Chefcoach A.J. Hinch wird sich wohl auf ewig fragen lassen müssen, was ihn in diesem siebten Inning geritten hat. Zack Greinke, einer der drei herausragenden Werfer der Astros, hatte gerade einen Homerun zugelassen und es einem Schlagmann ermöglicht, ohne Treffer zur ersten Base zu gelangen: Kommt vor, zumal gegen die treffsichersten Spieler des Gegners.

"Was für eine Geschichte", sagte Washingtons Klubidol Ryan Zimmermann, "so wie dieses Spiel lief unsere gesamte Saison ab." Und trotz des World-Series-Triumphs werden die Nats schon wieder unterschätzt: Die Buchmacher in Las Vegas haben bereits die Wettquoten für die Saison 2020 festgelegt: Die Houston Astros stehen mit einer Quote von 1:5 ganz vorne - die Washington Nationals nur auf Rang sechs (1:14).