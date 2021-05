2838 angemeldete Hunde in Kaarst : FWG-Förderer des Sports stellt Hundesteuer in Frage

FWG-Förderer des Sports stellt Hundesteuer in Frage

2838 angemeldete Hunde in Kaarst

Zwei Hunde bei einem Wettrennen. Die Fraktion FWG-Förderer des Sports will Hundebesitzer finanziell entlasten. Foto: dpa

Kaarst Im nächsten Hauptausschuss wird über den Sinn der Hundesteuer diskutiert. Derzeit sind im Stadtgebiet 2838 Vierbeiner gemeldet, die Hundesteuer ist gestaffelt.

Die Fraktion FWG Kaarst-Förderer des Sports hat einen Antrag gestellt, in dem sie die Verwaltung darum bittet zu prüfen, wie hoch die Verwaltungskosten in Bezug auf die Hundesteuer in der Kommune im Vergleich zu den Einnahmen durch die Hundesteuer sind. Gleichzeitig stellt die Fraktion die Frage, ob die Hundesteuer noch sinnvoll ist oder für alle Hundebesitzer abgeschafft werden oder die Steuer ab einem zweiten Hund der Höhe des ersten Hundes angepasst werden kann.