Nächste Testmöglichkeit in Kaarst : Weiteres Testzentrum am Hagebaumarkt geht in Betrieb

Kaarst In Kaarst eröffnen immer mehr Testzentren wie nun vor dem Hagebaumarkt. Das hat vor allem mit der Apothekerin Claudia Peters-Hinze zu tun.

Der Drive-In auf dem Kirmesplatz an der Xantener Straße hat ebenfalls noch Reserven. Am Tag vor Christi Himmelfahrt in der vergangenen Woche war Hochbetrieb im Drive-in, in dem Peters-HInze nur Vorteile für die Menschen sieht, die sich testen lassen wollen. „Es ist sehr bequem und die Menschen stehen nicht in einer Warteschlange im Regen“, sagt sie. Wenn 15 Autos im Drive-in warten, sind die letzten Besucher – manchmal übrigens ganze Familien in einem Wagen – binnen weniger Minuten mit dem Test fertig. „Für Menschen, die wenig Zeit haben, ist das eine gute Sache“, so Peters-Hinze. Der Drive-In ist übrigens sieben Tage in der Woche geöffnet, inklusive Sonn- und Feiertagen.