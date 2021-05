Eröffnung in Kaarst : Pianistin erfüllt sich Traum von Musikschule

Pianistin Iva Jovanovic sitzt an ihrem Lieblingsinstrument, dem Piano. Die 32-Jährige gibt seit ihrem 19. Lebensjahr Musikunterricht. Foto: Wolfgang Walter

Kaarst Musik ist ihr Leben. Also hat Iva Jovanovic, die seit ihrem 19. Lebensjahr unterrichtet, jetzt ihre Internationale Musikschule (ISM) eröffnet. Aber sie hat auch viele Ideen, wie sie die klassische Kulturszene in Kaarst fördern möchte. Ein paar davon hat sie verraten.

Im Alter von 18 Jahren ist Iva Jovanovic aus Serbien nach Deutschland gekommen, seit ihrem 19. Lebensjahr gibt sie Musikunterricht. Nun ist sie 32 Jahre alt – und hat sich ihren Lebenstraum erfüllt. Am 1. Mai dieses Jahres eröffnete Jovanovic die Internationale Musikschule (ISM) an der Neusser Straße in Kaarst. „Viele Bekannte sagen, ISM steht für Ivas Musikschule, aber ich möchte meinen Namen nicht in den Vordergrund stellen“, sagt Jovanovic, die mit neun Jahren den ersten Preis des internationalen Wettbewerbs für junge Pianisten in Paris gewann. Bis heute sind zahlreiche weitere Preise hinzugekommen, unter anderem gewann sie mehrfach nationale Wettbewerbe in verschiedenen Kategorien wie Solo-Klavier oder Kammermusik. Jovanovic machte ihr Diplom in Musik und Tanz an der Hochschule Köln, später folgte ein Abschluss im Fach „Professional Performance“ an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Im Jahr 2013 tourte sie durch NRW und gab mehrere Konzerte in großen Sälen.

Nun will sie Kindern und Erwachsenen ihr Wissen und Können weiter vermitteln. Bis Februar arbeitete sie in einer anderen Musikschule in Kaarst, nun eröffnete sie ihre eigene. „Ich wollte schon immer eine eigene Musikschule haben“, sagt Jovanovic. In der ISM arbeiten vier Musiklehrer, die alle mindestens eine Fremdsprache sprechen und die Schüler auf Russisch, Ukrainisch, Englisch, Spanisch oder Serbisch unterrichten können. Derzeit verfügt die ISM über rund 40 Schüler. „Der Gruppenunterricht hat in der Pandemie ein bisschen gelitten“; sagt Jovanovic: „Dafür läuft der Einzelunterricht sehr gut.“ Der Musikunterricht lief während der gesamten Pandemie durch – wenn nicht in Präsenz, dann online. „Es ist nichs ausgefallen“, sagt Jovanovic. In der ISM werden neben Klavier auch die Instrumente Geige, Saxofon, Gitarre, Blockflöte, Violine, Querflöte oder Ukulele gelehrt.