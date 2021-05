Pandemie im Rhein-Kreis Neuss : Corona-Inzidenz noch knapp über 100

Rhein-Kreis Stand Sonntagabend ist im Rhein-Kreis Neuss aktuell bei 1332 Menschen (Vortag: 1276) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Davon befinden sich 76 (Vortag: 73) in einem Krankenhaus.

Unverändert 330 Personen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben. Kreisweit 15.773 Menschen (Vortag: 15.696) sind wieder von der Infektion genesen.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Robert Koch Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 104,0 (Vortag: 102,5). Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist bei 851 Fällen (Vortag: 836) die britische Viruslinie B.1.1.7 und bei 6 Fällen (Vortag: 4) die südafrikanische Viruslinie B 1.351 nachgewiesen. Hierbei gibt es aktuell keinen Hot-Spot. Der Rhein-Kreis Neuss untersucht seit Ende Januar alle in den Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams entnommenen positiven Corona-Tests auf ihre Sequenzierung.

Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss seit Pandemie-Beginn 17.435 (Vortag: 17.302) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Von den aktuell 1332 Infizierten gehören 330 (Vortag: 320) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 1995 Personen (Vortag: 2060) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke appelliert mit Blick auf die weiter hohen Infektionszahlen, jeden nicht zwingend notwendigen Kontakt zu vermeiden: „Die zuletzt rückläufigen Zahlen dürfen nicht dazu führen in der Einhaltung der Regeln nachlässig zu werden. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel angelangt. Es gilt weiter, mit gesundem Menschenverstand Infektionsgefahren zu meiden, nicht alles Zulässige unbedingt auszureizen und nur unbedingt notwendige persönliche Kontakte zu haben.“ Petrauschke ergänzt dabei, dass auch weiter fortschreitende Impfungen nicht dazu verleiten dürfen, in der Einhaltung der Regeln nachlässig zu werden.