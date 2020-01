Spionage-Skandal in der MLB weitet sich aus : Red Sox trennen sich von Cora

Spionage-Skandal in der MLB weitet sich aus

Boston Der Spionage-Skandal in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB hat den nächsten Trainer zu Fall gebracht. Die Boston Red Sox haben sich deshalb von ihrem Trainer getrennt.

Die Folgen des Spionage-Skandals in der Major League Baseball (MLB) weiten sich aus. Der 13-malige World-Series-Gewinner Boston Red Sox beendete am Mittwoch in gegenseitigem Einvernehmen die Zusammenarbeit mit Manager Alex Cora. Der 44-Jährige soll eine Schlüsselrolle im Skandal um die Houston Astros gespielt haben, für die er 2017 tätig war.