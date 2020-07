Wertvollster Spieler der Hauptrunde : Eishockey-Star Draisaitl darf auf MVP-Titel hoffen

Edmonton Eishockey-Superstar Leon Draisaitl darf sich Hoffnungen auf eine prestigeträchtige Auszeichnung machen. Wie die nordamerikanische Profiliga NHL am Dienstag verkündete, gehört der 24-Jährige von den Edmonton Oilers zu den drei Finalisten.

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl freut sich über die Chance, als erster Deutscher als wertvollster Spieler der NHL-Hauptrunde ausgezeichnet zu werden. „Es sind komische Zeiten gerade. Aber es ist immer schön, in der Liga und unter den Spielern anerkannt zu sein. Das ist toll für alle drei von uns“, sagte der 24 Jahre alte Kölner am Dienstag (Ortszeit). Er, der Kanadier Nathan MacKinnon von den Colorado Avalanche und der Russe Artemin Panarin von den New York Rangers sind die drei verbliebenen Kandidaten für die Auszeichnung mit dem Ted-Lindsay-Award. Die Stimmen kommen von den Profis in der stärksten Eishockey-Liga der Welt.