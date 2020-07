Eishockey : 35 NHL-Spieler positiv auf Coronavirus getestet

In der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL sind insgesamt 35 Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die NHLmitteilte, seien seit dem 8. Juni über 2900 Coronatests durchgeführt worden.

Die Trainingslager werden am 10. Juli für die 24 Teams eröffnet, die am Restart der Liga beteiligt sein sollen. Die NHL plant die Wiederaufnahme der Saison 2019/20 in zwei Spielorten (Hub Cities) in geschützten Umgebungen, jeweils eine für zwölf Klubs der Eastern und zwölf Klubs der Western Conference. In Play-offs soll dann der Stanley-Cup-Sieger ermittelt werden. Top-Kandidaten für die Spielorte sind Edmonton und Toronto. Der Restart-Termin ist noch nicht festgelegt, US-Medien berichteten zuletzt vom 30. Juli.