Eishockey in der NHL : Niederlagenserie von Greiss und Islanders hält an

Die Negativserie von Nationaltorhüter Thomas Greiss und den New York Islanders in der NHL hält an. Der 34-Jährige unterlag mit den Isles gegen die Carolina Hurricanes mit 2:3 nach Verlängerung und läuft nach der sechsten Niederlage in Folge Gefahr, noch aus den Play-off-Rängen zu fallen.