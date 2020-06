„Jetzt ist die Zeit für einen Wandel“ : US-Sportstars fordern Gesetzesreform im Kampf gegen Polizeigewalt

Washington Hunderte US-Sportstars haben nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd eine Gesetzesreform gefordert, um Polizisten nach einem Fehlverhalten leichter zur Rechenschaft ziehen zu können.

"Die Zeit für Debatten über die unkontrollierte Autorität der Polizei ist vorbei; jetzt ist die Zeit für einen Wandel", schrieben Sportler wie die Footballstars Tom Brady und Drew Brees in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief.