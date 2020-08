NBA spielt wieder : Schröder verliert mit OKC - Bucks im Halbfinale

P.J. Tucker (r) von den Houston Rockets schreit Dennis Schröder von den Oklahoma City Thunder nach einem Foul an. Foto: dpa/Ashley Landis

Köln Nationalspieler Dennis Schröder muss mit Oklahoma City Thunder nach Ende des Spielerstreiks in der Basketball-Profiliga NBA erneut einen Rückschlag im Kampf um das Halbfinale der Play-offs verdauen. Die Milwaukee Bucks konnten derweil den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.

Schröder und OKC verloren gegen die Houston Rockets im fünften Spiel mit 80:114 und liegen in der Best-of-seven-Serie mit 2:3 hinten. Schröder war bei der Niederlage mit 19 Punkten bester Werfer für Oklahoma, bei den Rockets holte erneut Starspieler James Harden die meisten Punkte (31).

Die Milwaukee Bucks, die am Mittwoch den Boykott aus Protest gegen Polizeigewalt in den USA gestartet hatten, kehrten indes erfolgreich auf das Feld zurück. Der Titelkandidat setzte sich mit 118:104 gegen Orlando Magic durch und komplettiert die Play-off-Halbfinals der Eastern Conference. Dort treffen die Bucks auf Miami Heat. Einen großen Anteil am Erfolg der Bucks im fünften Duell der Serie (Endstand 4:1) hatte wieder einmal der griechische Superstar Giannis Antetokounmpo. Der 25-Jährige kam auf 28 Punkte und steuerte 17 Rebounds und drei Assists bei.