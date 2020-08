Nach großer Aussprache : NBA kündigt für Samstag Wiederaufnahme des Spielbetriebs an

NBA kündigt für Samstag Wiederaufnahme des Spielbetriebs an

Black-Lives-Matter-Schriftzug auf dem Parkett der Halle in Orlando. Foto: AP/Kevin C. Cox

Orlando Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA wird nach dem Spielerstreik am Samstag ihre Play-offs fortsetzen. Dies teilten die NBA und die Spielergewerkschaft (NBPA) am Freitag mit.

"Wir hatten am Donnerstag ein offenes, leidenschaftliches und produktives Gespräch zwischen Spielern, Trainern und Klubbesitzern über die nächsten Schritte zur Vertiefung unserer gemeinsamen Bemühungen und Aktionen für soziale Gerechtigkeit und Rassengleichheit", hieß es in einer Pressemitteilung: "Alle Parteien kamen überein, die Playoff-Spiele am Samstag, den 29. August, wieder aufzunehmen."