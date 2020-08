NBA-Profi James über Rassismus in den USA : „Wir haben große Angst“

NBA-Profi James über Rassismus in den USA

LeBron James (zweiter von rechts) und seine Teamkollegen gehen vor einem Spiel auf die Knie. (Archivbild) Foto: AP/Kevin C. Cox

Orlando Nach den Schüssen auf einen Schwarzen bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Wisconsin hat Basketball-Superstar LeBron James erneut heftige Kritik an den Zuständen in den USA geübt.

„Ich weiß, die Leute können es langsam nicht mehr hören, wenn ich es sage, aber wir haben als Schwarze Angst in Amerika“, sagte James am Montag (Ortszeit) in Orlando/Florida, wo die NBA gerade ihre Saison zu Ende spielt. „Schwarze Männer, schwarze Frauen, schwarze Kinder, wir haben große Angst.“