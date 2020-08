NBA-Play-offs : Doncic-Show bringt Mavericks den Ausgleich

Orlando Trotz einer Knöchelverletzung ist Luka Doncic gegen die Los Angeles Clippers nicht zu stoppen. Die Entscheidung zugunsten der Dallas Mavericks fällt in der Schlusssekunde.

Die Boston Celtics um Basketball-Nationalspieler Daniel Theis sind in die zweite Runde der NBA-Playoffs eingezogen, die Dallas Mavericks um Maxi Kleber müssen noch arbeiten. Das ehemalige Team von Basketball-Legende Dirk Nowitzki bezwang dank einer herausragenden Leistung von Luka Doncic die Los Angeles Clippers am Sonntag in einer intensiven vierten Begegnung in der Verlängerung 135:133 und glich damit zum 2:2 aus. Nach der nächsten Rekordvorstellung überschlugen sich die US-Medien und Kommentatoren mit Lob für den jungen Slowenen.