Tennisturnier in Rom: Alexander Zverev nach Sieg gegen David Goffin im Halbfinale

Rom Die Siegesserie des Weltranglistendritten Alexander Zverev hält an. Im Viertelfinale des Sandplatz-Masters in Rom setzte sich der Titelverteidiger gegen den Belgier David Goffin mit 6:4, 3:6, 6:3 durch.

Dort trifft Zverev am Samstag auf den an Position vier gesetzten Kroaten Marin Cilic. Zuvor kommt es zum 51. Duell zwischen den beiden ehemaligen Weltranglistenersten Rafael Nadal (Spanien) und Novak Djokovic (Serbien). Kein anderes Duell hat es in der Geschichte des Profitennis häufiger gegeben. In der Bilanz steht es 26:24 für Djokovic, der Vorjahresfinalist befreit sich langsam aus seiner Formkrise.