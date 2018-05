Tennis: Alexander Zverev erreicht Achtelfinale von Rom

Rom Alexander Zverev steht beim ATP-Masters in Rom im Achtelfinale. Der Vorjahressieger bezwang Lokalmatador Matteo Berrettini mit 7:5, 6:2.

Bei seinem zweiten Auftritt in der "ewigen Stadt" hatte sich der 21-Jährige im Vorjahr den Titel im Finale gegen den ehemaligen serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic (6:4, 6:3) gesichert. Erst am vergangenen Sonntag hatte Zverev in Madrid triumphiert und damit den dritten Masters-Titel seiner Karriere eingefahren.