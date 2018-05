Tennis: Alexander Zverev gewinnt erstmals Turnier in Madrid

Finalsieg gegen Thiem : Alexander Zverev triumphiert in Madrid

Foto: AFP/JAVIER SORIANO

Alexander Zverev hat sein zweites Turnier in Serie gewonnen und bringt sich für die French Open in Stellung. Im Finale von Madrid setzte er sich gegen Dominic Thiem durch, der zuvor Sandplatzkönig Rafael Nadal entthront hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf München folgte Madrid: Nach dem souveränen Heimsieg bei den BMW Open hat Alexander Zverev auch beim hochklassig besetzten Masters im "Zauberwürfel" der spanischen Hauptstadt triumphiert. Im Finale setzte sich der gebürtige Hamburger gegen den Österreicher Dominic Thiem nach 1:18 Stunden 6:4, 6:4 durch und feierte den achten Turniersieg seiner Karriere. Zwei Wochen vor Beginn der French Open in Paris ist Zverev bereits in Bestform.

Keinen einzigen Satz gab der 21-Jährige im Turnierverlauf ab und beeindruckte damit auch Boris Becker. Die deutsche Tennisikone verfolgte das Finale auf der VIP-Tribüne der "Caja Magica", an Beckers Seite saß sein früherer Manager Ion Tiriac, der millionenschwere Rumäne fungiert in Madrid als Turnierdirektor. Beide sahen einen unerwartet deutlichen Sieg der deutschen Nummer eins.

Thiem hatte im Viertelfinale überraschend die Siegesserie des Spaniers Rafael Nadal auf Sand beendet und den Sandplatzkönig damit vom Thron gestürzt. Trotz seiner Turnierpause übernimmt der Schweizer Roger Federer ab Montag wieder die Führung in der Weltrangliste. Hinter den beiden Superstars folgt Zverev, der Platz drei dank der 1000 Punkte von Madrid festigte.



Fotos : Zverev bekommt Lederhose und Sportwagen

zurück

weiter

Nach seinem holprigen Saisonstart spielt Zverev längst wieder mit im Konzert der Großen. Anfang April hatte er in Miami das dritte Mastersfinale seiner jungen Karriere erreicht, in Madrid gewann er nach seinen Erfolgen in Rom und Montreal 2017 den dritten Titel der prestigeträchtigen Turnierserie. Mit einem Scheck über 1,19 Millionen Euro reist Zverev weiter ins Foro Italico, wo er in der Ewigen Stadt als Titelverteidiger an den Start geht.

Neun Matches in Serie hat er mittlerweile gewonnen, nur in der ersten Runde von München kam er dabei in Bedrängnis. Gegen seinen Kumpel Thiem (24), der nicht erst seit seinem Sieg über Nadal zu den Ausnahmeerscheinungen auf Sand gehört, hatte Zverev zuvor in fünf Vergleichen nur einmal gewonnen. An diesem Abend in Madrid drehten sich die Machtverhältnisse jedoch.