Zweisatzsieg gegen Casper Ruud : Nadal verabschiedet sich mit Sieg von den ATP-Finals – Fritz im Halbfinale

Update Turin Im dritten Einzel feiert Rafael Nadal den ersten Sieg. Der Spanier besiegt Casper Ruud in zwei Sätzen und verlässt Turin erhobenen Hauptes. Ruud zieht trotz der Niederlage ebenso ins Halbfinale des Turniers ein wie der Amerikaner Taylor Fritz, der in der Nacht auf Freitag den Kanadier Felix Auger-Aliassime besiegte.

Tennis-Superstar Rafael Nadal hat sich nach seinem vorzeitigen Vorrundenaus bei den ATP-Finals in Turin mit einem Sieg aus dem Turnier verabschiedet. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger aus Spanien setzte sich mit 7:5, 7:5 gegen den Norweger Casper Ruud durch.

Mit seinem Jahr war Nadal nach den Grand-Slam-Titeln bei den Australian Open und French Open trotz langwieriger Verletzungsprobleme zufrieden. „Ich hatte 2022 schwierige sechs Monate, zwei Grand Slams und einen guten Abschluss in der Weltrangliste. Ich kann mich also nicht beschweren“, sagte der 36-Jährige. Im kommenden Jahr gehe es darum, „die Saison mit der richtigen Energie, der richtigen Einstellung zu starten, um von Beginn an ein hohes Niveau zu erreichen.“